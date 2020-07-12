Алтайских призывников тестируют на коронавирус перед отправкой на службу

12 Июль 2020 2020-07-12T05:57:52+03:00

Алтайских призывников тестируют на коронавирус перед отправкой в части Такое решение принял губернатор Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Алтайском крае проводят тестирование призывников и представителей воинских частей. Это позволяет предупредить занос инфекции на сборный пункт.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на военный комиссариат, на время призывной кампании гостиница «Колос» работает в особом режиме. Там, по решению губернатора Виктора Томенко, проживают призывники и военные, которые проходят тестирование перед отправкой на сборный пункт.

- Для тестирования используют тесты, выделенные Главным медицинским управлением ВС РФ. Кроме того, проводят тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), тесты для этого выделило Министерство здравоохранения Алтайского края. После получения результатов тестирования призывников доставляют на сборный пункт транспортом этого учреждения. На территории сборного пункта призывники находятся до отправки в войска, - рассказали в комиссариате края.

Сейчас на сборном пункте находятся 415 человек, к местам службы отправлен 201 призывник. Общая вместимость пункта – 287 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU