Мэр Барнаула о ситуации с коронавирусом: «Только за последние 10 дней заболело более 600 человек»

11 Июль 2020 2020-07-11T09:36:01+03:00

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Вячеслав Франк, мэр Барнаула, обратился к жителям в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом – с начала июля число заболевших продолжает расти. Если раньше выявляли в среднем около 70-80 человек в день, то сейчас тест подтверждают вирус более, чем у 200 жителей в сутки.

- Только за последние десять дней заболело более 600 человек. Особую тревогу вызывает рост количества больных, состояние которых оценивается как тяжелое.

В этой ситуации всем нам необходимо стать более ответственными и осторожными, не допустить дальнейшего распространения инфекции, максимально обезопасить себя и окружающих. Правила, позволяющие избежать заражения, хорошо известны и очень просты: соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах, регулярно дезинфицировать руки, не посещать места массового пребывания людей, свести к минимуму личное общение, максимально использовать возможности дистанционных технологий.

Любые ограничения и меры профилактики не работают без нашей ответственности, сознательности и дисциплины. Не рискуйте своим здоровьем и здоровьем ваших близких. Берегите себя, - говорит чиновник.

Напомним, общее число заболевших, по последним данным, составляет 5589 человек. Около ста пациентов находятся в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU