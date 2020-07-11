Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 11 июля 2020: 120

11 Июль 2020 2020-07-11T07:48:44+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 11 июля 2020

Изменить размер текста: A A

Число умерших в Алтайском крае по состоянию на 11 июля 2020 года составило 120 человека, за минувшие сутки погиб один человек.

Как уточняют в региональном оперативном штабе, напрямую следствием коронавируса являются только 52 случая. 65 случаев вызваны иными причинами смерти, три случая находятся на экспертизе.

Общее число зараженных коронавирусом в регионе составило 5589 человек, за последние сутки выявлено 228 инфицированных, это на 12 человек меньше, чем сутки ранее. Из общего числа зараженных 3791 человек уже выписаны.

Напомним, в крае ужесточили масочный режим, так как, по мнению членов оперативного штаба, рост заболеваемости вызван тем, что люди не носят маски. В связи с этим в магазинах, аптеках и транспорте запретили обслуживать людей без масок.

ИСТОЧНИК KP.RU