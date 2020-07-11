В Барнауле мошенники похитили более 400 тысяч рублей, отгрузив не существующий сахар

11 Июль 2020 2020-07-11T06:29:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле 35-летний мужчина стал жертвой мошенников. Он перевел более 400 тыс. рублей на расчетный счет мошенников за партию сахара.

- Находясь в другом городе, мужчина в сети нашел объявление о продаже сахара. По указанному номеру он созвонился с продавцами, которые пояснили, что нужно подъехать в краевую столицу и договорились о покупке 20 тонн сахара на сумму более 400 тысяч рублей. Потерпевшему сказали, что денежные средства необходимо перевести на расчетный счет и тогда погрузка будет осуществлена, - сообщает пресс-служба МВД по краю.

Однако после того, как деньги были отправлены, продавец перестал выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию. Сейчас идет разбирательство в рамках уголовного дела по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU