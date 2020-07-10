В Алтайском крае перестанут обслуживать клиентов без масок

Посетителей без маски не будут обслуживать. Фото: Олег УКЛАДОВ

10 июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес ряд изменения в свой указ о мерах по распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Ключевым стало решение об усилении контроля за соблюдением масочного режима. Теперь организациям и индивидуальным предпринимателям запрещено обслуживать и предоставлять услуги посетителям без масок.

Также в магазинах обязаны следить за соблюдением дистанции между клиентами не менее 1,5 метров. При входе в торговое помещение должны стоять антисептики. Администрация торговой точки обязана организовать дезинфекционный режим на всех объектах, в том числе проводить обязательную дезинфекцию оборудования и инвентаря, а также обеззараживать воздух в помещениях, где постоянно находятся посетители.