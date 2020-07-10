В Алтайском крае школьные линейки 1 сентября проведут в другом формате

10 Июль 2020 2020-07-10T14:03:40+03:00

Массовых мероприятий до 1 января в школах проводить не планируется. Фото: Олег УКЛАДОВ

Также в школах в начале сентября будет проведена диагностика знаний школьников

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В Алтайском крае обновят формат линеек школа. Это связано с защитой здоровья детей и педагогов, сообщили в региональное министерстве образования и науки.

– У нас традиционно 1 сентября проходят линейки, по понятным причинам мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, учителя, и начнется образовательный процесс, но с определенными требованиями, чтобы не допустить вспышек заболевания или распространения инфекции, – сказал министр просвещения Сергей Кравцов на международной дистанционной конференции.

В школах в начале сентября проведут диагностика знаний школьников. Оценки выставляться не будут, важно проверить лишь уровень знаний. Если он окажется неудовлетворительным, то по специальной программе у учащихся будут ликвидировать образовательные пробелы.

Массовых мероприятий до 1 января в школах проводить не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU