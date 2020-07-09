Рассматривать апелляцию по ЕГЭ в Алтайском крае будут дистанционно

9 Июль 2020 2020-07-09T11:48:10+03:00

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В Алтайском крае конфликтная комиссия будет работать в дистанционном формате, сообщает пресс-служба правительства региона. Такие требования выдвинул Роспотребнадзор в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Как пояснили краевом Минобре, дистанционную связь участника ЕГЭ, подавшего апелляцию, с членами конфликтной комиссии должны организовать в той школе, где обучался апеллянт, или в муниципальном органе управления образованием. В образовательной организации должна пройти генеральная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Также у апеллянтов необходимо измерить температуру.

Важно исключить скопление обучающихся и их родителей при подаче и рассмотрении апелляций, установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для обработки рук и контролировать, чтобы все входящие в школу носили медицинские маски.

ИСТОЧНИК KP.RU