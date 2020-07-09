2020-07-09T11:48:10+03:00
Общество

Рассматривать апелляцию по ЕГЭ в Алтайском крае будут дистанционно

Дистанционную связь должна обеспечить школа
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
Сдача ЕГЭ стартовала с 3 июля,Сдача ЕГЭ стартовала с 3 июля,Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Алтайском крае конфликтная комиссия будет работать в дистанционном формате, сообщает пресс-служба правительства региона. Такие требования выдвинул Роспотребнадзор в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Как пояснили краевом Минобре, дистанционную связь участника ЕГЭ, подавшего апелляцию, с членами конфликтной комиссии должны организовать в той школе, где обучался апеллянт, или в муниципальном органе управления образованием. В образовательной организации должна пройти генеральная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Также у апеллянтов необходимо измерить температуру.

Важно исключить скопление обучающихся и их родителей при подаче и рассмотрении апелляций, установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для обработки рук и контролировать, чтобы все входящие в школу носили медицинские маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алтайском крае развернули еще 246 коек для больных коронавирусом
Главврач барнаульской поликлиники лишился должности после скандала с зарплатами
Рассматривать апелляцию по ЕГЭ в Алтайском крае будут дистанционно
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 9 июля 2020 года составило 3567
Барнаульские питомцы могут принять участие в ТВ-шоу «Лучший пес»
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 9 июля 2020 составило 117
В Барнауле увеличили количество рейдов на водоемах из-за роста числа утонувших
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 9 июля 2020 года составило 5121
У сотрудников администрации Зонального района подозревают коронавирус
Дом на селе должен стать комфортнее и современнее
В Барнауле проведут второй этап испытаний теплосетей на прочность
Мошенник под видом сотрудника банка «развел» очередную жительницу Алтайского края
Экс-замминистра здравоохранения Алтайского края пойдет под суд за взятку
Один человек погиб и четверо пострадали в аварии на бийской трассе
Соцсети: на барнаульском «Ковше» утонул ребенок
На Алтае временно изменится расписание пригородных поездов
Глава барнаульского комитета по предпринимательству покинул свой пост
На участке шоссе Ленточный бор ограничат движение
В Бийске устранили канализационную аварию, угрожающую экологии
Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 8 июля 2020: 113
В Барнауле полицейские проверили дикие пляжи