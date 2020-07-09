Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 9 июля 2020 года составило 3567

В крае коронавирусом заразились 523 ребенка. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 9 июля 2020 года увеличилось еще на 88 человек и составило 3567.

Однако при этом стремительными темпами растет и число инфицированных. По данным оперативного штаба, в крае их уже 5121 человек, в том числе 523 ребенка до 17 лет включительно. Тяжелобольных пациентов 91, к аппарату ИВЛ подключены 29.

Из общего числа заболевших 153 случая – завозные (два – из-за рубежа). 2903 человека заразились после контакта с ранее заболевшими лицами. В 723 случаях инфекция выялена у больных внебольничной пневмонией, в 1580 – у заболевших ОРВИ, в 2818 случаях – бессимптомное течение.

По данным на 9 июля, находятся на самоизоляции 2127 человек, закончено наблюдение и самоизоляция для 33150 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано более 225 тыс. человек.