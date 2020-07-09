Барнаульские питомцы могут принять участие в ТВ-шоу «Лучший пес»

9 Июль 2020 2020-07-09T10:37:08+03:00

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Барнаульцы могут отправить своих домашних любимцев на кастинг в новый проект канале ТВ-3 «Лучший пес». Главный приз – съемка в дог-шоу, звездами которого станут 48 собак.

Участвовать могут абсолютно все породы – от чунцина до двортерьера. Главное – обаяние. Для участия в кастинге нужно загрузить фото и видео со своим питомцем, а также рассказ о нём со 2 июля по 16 августа. Затем по итогам голосования жюри Бравекто и продюсеры телеканала ТВ-3 выберут до 12 августа 15 участников, которые получат крутые призы, а 48 питомцев снимутся в новом дог-шоу.

На сайте зарегистрировались уже Корс, Босс, Лаки, Рони, Леонард и другие собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU