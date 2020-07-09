9 Июль 2020 2020-07-09T06:21:25+03:00

Один человек погиб и четверо пострадали в аварии на бийской трассе

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Вчера, 8 июля, на бийской трассе произошло смертельное ДТП. Один человек погиб на месте аварии, еще четверо, в том числе двое детей, пострадали.

Как сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на ГИБДД по Алтайскому краю, авария произошла в 19:40 на 332-ом километре Чуйского тракта в районе села Шубенка Зонального района. Мужчина 1982 года рождения, управляя автомобилем Toyota, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Datsun.

В результате аварии водитель второго авто погиб на месте происшествия. Пассажир-мужчина Datsun получил травмы и был направлен в Бийскую горбольницу. Также в аварии получили ранения и травмы различной степени тяжести женщина и двое детей шести и десяти лет. Их тоже госпитализировали в медучреждение.

- По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, - отметили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU