На Алтае временно изменится расписание пригородных поездов

9 Июль 2020 2020-07-09T04:51:44+03:00

Это связано с плановым ремонтом

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В Алтайском крае временно изменится расписание ряда пригородных поездов. Изменения вступят в силу с 13 июля и продлятся до 20 числа.

Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», на путях планируют провести плановые ремонтные работы. Корректировка во времени следования составит от двух до семи минут.

Всего изменения коснутся 14 поездов, которые курсируют по следующим маршрутам:

- Барнаул – Тягун,

- Барнаул – Заринская,

- Барнаул – Артышта 2,

- Барнаул – Аламбай,

- Аламбай – Барнаул,

- Заринская – Барнаул,

- Усть-Тальменская – Барнаул,

- Тягун – Барнаул,

- Артышта-2 – Барнаул.

Пассажиров просят быть внимательнее и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. Подробную информацию можно получить на официальном сайте, по телефону компании или в пригородных кассах.

ИСТОЧНИК KP.RU