На Алтае временно изменится расписание пригородных поездов
В Алтайском крае временно изменится расписание ряда пригородных поездов. Изменения вступят в силу с 13 июля и продлятся до 20 числа.
Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», на путях планируют провести плановые ремонтные работы. Корректировка во времени следования составит от двух до семи минут.
Всего изменения коснутся 14 поездов, которые курсируют по следующим маршрутам:
- Барнаул – Тягун,
- Барнаул – Заринская,
- Барнаул – Артышта 2,
- Барнаул – Аламбай,
- Аламбай – Барнаул,
- Заринская – Барнаул,
- Усть-Тальменская – Барнаул,
- Тягун – Барнаул,
- Артышта-2 – Барнаул.
Пассажиров просят быть внимательнее и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. Подробную информацию можно получить на официальном сайте, по телефону компании или в пригородных кассах.
ИСТОЧНИК KP.RU