2020-07-08T14:16:40+03:00
Общество

В Бийске устранили канализационную аварию, угрожающую экологии

Поток сточных вод попадал в реку
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: Бийский рабочийФото: Бийский рабочий
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В Бийске устранили канализационную аварию, которая угрожала экологии. В результате аварии на канализационных коммуникациях, поток сточных вод попадал в реку Бию. Специалисты взяли анализы, предварительные результаты показали, что превышение фона реки не зафиксировано.

ЧП произошло 6 июля, недалеко от бывшего «Машзавода» лопнула канализационная труба. Поток сточных вод хлынул в Бию. Уже на следующий день работники «Водоканала» аварию устранили. Было заменено порядка четырех метров трубы. Об этом пишет «Бийский рабочий».

По лопнувшей трубе и другим системам канализации сточных вод транспортировали из заречной части города на очистные сооружения. Всего по дну реки проходит несколько подобных труб, некоторым из них уже почти 40 лет. На их реконструкцию требуется порядка 1 млрд рублей.

- Работа эта масштабная, дорогая: на сегодняшний день санация всех дюкеров (а их у нас по дну Бии протянуто пять штук), два канализационных и три – водопроводных, оценивается в 800 млн рублей. Таких денег у «Водоканала» нет, это очень масштабная работа, скорее всего, вхождение в какую-то федеральную программу, - цитирует издание Геннадия Чумичева, директора предприятия «Водоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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