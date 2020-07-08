2020-07-08T12:44:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 8 июля 2020: 113

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 8 июля 2020 года
Иван ОЛЕКСЮК
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Почти у 3 тыс. человек болезнь прошла без каких либо симптомов.Почти у 3 тыс. человек болезнь прошла без каких либо симптомов.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число умерших от коронавируса на 8 июля 2020 года составило 113 человек. Актуальную сводку опубликовал оперативный штаб. За сутки скончались четыре человека. Из общего числа погибших только 49 случаев напрямую связаны с COVID-19, 61 случай вызван иными причинами смерти, три случая находятся на экспертизе.

В тяжелом состоянии находятся 93 человека, к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 21 человек. Общее число заболевших коронавирусом составляет 4897 человек. Вместе с тем, почти у 3 тыс. человек болезнь прошла без каких либо симптомов.

- На 8 июля находятся под медицинским наблюдением и на самоизоляции 2235 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 32908 человек, всего обследовано 221730 жителей и гостей региона, - сообщает оперативный штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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