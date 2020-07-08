2020-07-08T09:54:55+03:00
Общество

Два кузбассовца на ходу обчистили поезд на Алтае

Они похитили помольные шары, ущерб составил свыше 130 тыс. рублей
Иван ОЛЕКСЮК
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Подозреваемых задержали по горячим следам.Подозреваемых задержали по горячим следам.
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Два предприимчивых жулика из Кузбасса на ходу обчистили поезд, следующий по территории Алтайского края. Они похитили металлические помольные шары, которые используются для дробления рудных и нерудных полезных ископаемых, а также при производстве строительных материалов и в других отраслях промышленности.

В преступлении участвовали двое мужчин в возрасте 31 года и 34 года. Они знали о маршруте состава, его скорости и способе перевозки груза.

- Для удобства совершения кражи они приготовили почти 60 полимерных мешков, которые наполнили помольными шарами. На одном из участков дороги, где грузовые поезда снижают скорость, похитители сбросили груз с вагона, а затем спрыгнули сами. Вес похищенного составил почти 3,2 тонны, владельцу груза был причинен ущерб на сумму свыше 130 тысяч рублей, - сообщает Управление на транспорте МВД России по СФО.

Подозреваемых задержали по горячим следам. Против них возбудили дело по ч.2 158 УК РФ (Кража по предварительному сговору). За это им могут дать до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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