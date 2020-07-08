Барнаулец сдал на разбор купленную машину

8 Июль 2020 2020-07-08T08:30:04+03:00

Продавцу он остался должен, поэтому сейчас его обвиняют в мошенничестве

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В отношении 27-летнего барнаульца возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Он купил машину, а потом сдал на разбор, не до конца выплатив оговоренную сумму предыдущему хозяину.

- Молодой человек встретился с владелицей автомобиля «ВАЗ 2112», осмотрел машину и заявил, что готов купить. Часть суммы молодой человек отдал владелице, а оставшуюся, в размере 75 тысяч рублей, договорился отдать через неделю, - пишет региональное управление МВД.

После этого предприимчивый парень перестал выходить на связь. Потерпевшая обратилась в полицию, которые в итоге задержали подозреваемого.

- Парень дал признательные показания. Он пояснил, что сдал машину в ломбард на разбор. Машину разобрали на запчасти и продали, - пишет ведомство.

Сейчас против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, если вина будет доказана, максимальное наказание, которое ему грозит по этой статье - лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU