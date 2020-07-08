Барнаулец сдал на разбор купленную машину
В отношении 27-летнего барнаульца возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Он купил машину, а потом сдал на разбор, не до конца выплатив оговоренную сумму предыдущему хозяину.
- Молодой человек встретился с владелицей автомобиля «ВАЗ 2112», осмотрел машину и заявил, что готов купить. Часть суммы молодой человек отдал владелице, а оставшуюся, в размере 75 тысяч рублей, договорился отдать через неделю, - пишет региональное управление МВД.
После этого предприимчивый парень перестал выходить на связь. Потерпевшая обратилась в полицию, которые в итоге задержали подозреваемого.
- Парень дал признательные показания. Он пояснил, что сдал машину в ломбард на разбор. Машину разобрали на запчасти и продали, - пишет ведомство.
Сейчас против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, если вина будет доказана, максимальное наказание, которое ему грозит по этой статье - лишение свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU