2020-07-08T08:30:04+03:00
Общество

Барнаулец сдал на разбор купленную машину

Продавцу он остался должен, поэтому сейчас его обвиняют в мошенничестве
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
На жулика завели уголовное делоНа жулика завели уголовное делоФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В отношении 27-летнего барнаульца возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Он купил машину, а потом сдал на разбор, не до конца выплатив оговоренную сумму предыдущему хозяину.

- Молодой человек встретился с владелицей автомобиля «ВАЗ 2112», осмотрел машину и заявил, что готов купить. Часть суммы молодой человек отдал владелице, а оставшуюся, в размере 75 тысяч рублей, договорился отдать через неделю, - пишет региональное управление МВД.

После этого предприимчивый парень перестал выходить на связь. Потерпевшая обратилась в полицию, которые в итоге задержали подозреваемого.

- Парень дал признательные показания. Он пояснил, что сдал машину в ломбард на разбор. Машину разобрали на запчасти и продали, - пишет ведомство.

Сейчас против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, если вина будет доказана, максимальное наказание, которое ему грозит по этой статье - лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаулец сдал на разбор купленную машину
На Алтае 39-летний мужчина зарезал знакомого
В Барнауле не нашли нарушителей мер против коронавируса среди рестораторов
Россельхозбанк на Алтае увеличил финансирование АПК в полтора раза за год
Больше 100 тысяч тонн сена заготовили алтайские аграрии
В Барнауле на железной дороге пострадал 56-летний рабочий
Стали известны сроки охоты на бурого медведя и дичь в Алтайском крае
Производство контрафактной водки ликвидировали в Бийске
В Алтайском крае многодетный отец надругался над дочерьми
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 7 июля 2020 года составило 3356
Второй подъем заболеваемости клещевым тифом начался в Республике Алтай
Барнаулец «намахал» ножом на 8,5 лет лишения свободы
Двое барнаульцев прошли кастинг в шоу «Танцы» на ТНТ
Новая экосистема РСХБ позволит решать любые вопросы о приобретении и владении жилой недвижимостью
COVID-19 выявили у 10 призывников в Алтайском крае
Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 7 июля 2020 года составило 109
«Следим за мониторами»: студенты АлтГТУ стали общественными online-наблюдателями
В Бийске в реку попала непонятная черная масса