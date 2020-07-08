На Алтае 39-летний мужчина зарезал знакомого

8 Июль 2020 2020-07-08T07:47:01+03:00

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В Республике Алтай возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ за убийство 53-летнего мужчины. Это произошло 15 апреля в селе Кызыл-Озек Майминского района. Потепревший и его 39-летний знакомый вместе пили алкоголь.

- Между 53-летним хозяином дома и его гостем возник конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил нож, клинком которого нанес последнему не менее двух ударов в область груди, причинив тем самым потерпевшему телесные повреждения несовместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия через непродолжительный промежуток времени, - сообщает республиканский Следком.

Сейчас подозреваемый в убийстве задержан. Он дал подробные показания, сознавшись в содеянном. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU