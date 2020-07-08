В Барнауле не нашли нарушителей мер против коронавируса среди рестораторов

8 Июль 2020 2020-07-08T06:54:14+03:00

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В Барнауле в центре города, на проспектах Социалистическом и Ленина проверили летние кафе, веранды, террасы на предмет соблюдения эпидемиологических мер и санитарных норм, убедились, что внутри зданий посетителей нет. В итоге нарушителей обнаружено не было.

Им разрешили работать с 26 июня с соблюдением санитарных норм. При соблюдении требований – нужно было расставить столы на расстоянии друг от друга, обеспечить персонал масками и перчатками и прочее.

- Для предпринимателей работа в таком формате – это возможность стабилизировать своё финансовое положение после полного ограничения деятельности. И мы видим, что руководители подошли со всей ответственностью к организации работы, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Специалисты проверили соблюдение санитарных норм работниками общепита, а также убедились, что внутри помещения посетителей нет. По итогам рейда нарушений не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU