2020-07-08T06:10:46+03:00
Происшествия

В Барнауле на железной дороге пострадал 56-летний рабочий

Он нарушил технику безопасности, в результате вагон раздавил ему ногу
Иван ОЛЕКСЮК
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Пострадавшего доставили в больницуПострадавшего доставили в больницуФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле при работе на железнодорожных путях пострадал 56-летний рабочий. Все произошло 4 июля на Трактовой, 60Г.

Как пишет «Unusual Crimes Barnaul», мужчина расцеплял вагоны. В процессе работы он ослабил внимание и поставил левую ногу на рельс, а в этот многотонный вагон неожиданно покатился, «превратив конечность бедолаги в кроваво-костную лепёшку».

По данным пресс-службы ОАО "Ржд", подъездные пути, на которых произошло ЧП, им не принадлежат.

- Сотрудники компании не осуществляют свою деятельность на данном участке. На Западно-Сибирской железной дороге работа ведётся в штатном режиме, - сообщает предприятие.

О травме стало известно после того, как составителя вагонов доставили в больницу. Как правило, такими происшествиями занимается региональный Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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