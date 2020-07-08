В Барнауле на железной дороге пострадал 56-летний рабочий
В Барнауле при работе на железнодорожных путях пострадал 56-летний рабочий. Все произошло 4 июля на Трактовой, 60Г.
Как пишет «Unusual Crimes Barnaul», мужчина расцеплял вагоны. В процессе работы он ослабил внимание и поставил левую ногу на рельс, а в этот многотонный вагон неожиданно покатился, «превратив конечность бедолаги в кроваво-костную лепёшку».
По данным пресс-службы ОАО "Ржд", подъездные пути, на которых произошло ЧП, им не принадлежат.
- Сотрудники компании не осуществляют свою деятельность на данном участке. На Западно-Сибирской железной дороге работа ведётся в штатном режиме, - сообщает предприятие.
О травме стало известно после того, как составителя вагонов доставили в больницу. Как правило, такими происшествиями занимается региональный Следственный комитет.
ИСТОЧНИК KP.RU