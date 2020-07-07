Двое барнаульцев прошли кастинг в шоу «Танцы» на ТНТ

7 Июль 2020 2020-07-07T12:08:28+03:00

Они танцуют в стиле брейкинг и паппинг

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Двое барнаульцев прошли кастинг в последний сезон шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. Счастливчиками стали Кирилл Никитин и Матвей Манаков.

Кирилл представил такой уличный стиль танца, как брейкинг, а Матвей – паппинг. Они пришли на отбор в Новосибирске. В этом году кастинги в проект также проводятся онлайн. Наставниками проекта остались Егор Дружинин, Мигель и Татьяна Денисова.

Барнаульцы не так часто проходят кастинки в такие масштабные проекты. Но, по словам креативных продюсеров «Танцев» Константина Обухова и Александром Романова, конкретное место жительства тут не при чем.

– Всем танцорам, которые в итоге не попадают в сезон, всегда не хватает одного и того же: первое - технической оснащенности, второе – артистизма, третье – интересного номера, четвертое –осознанного желания попасть в проект. География не имеет никакого значения, – отмечают продюсеры.

Судя по кастингу в этом году, барнаульцы предпочитают уличные стили – брейкинг, паппинг . Это стили, которые выросли из хип-хоп культуры в отдельную ветвь.

ИСТОЧНИК KP.RU