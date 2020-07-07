2020-07-07T12:08:28+03:00
Общество

Двое барнаульцев прошли кастинг в шоу «Танцы» на ТНТ

Они танцуют в стиле брейкинг и паппинг
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
Это последний сезон шоу.Это последний сезон шоу.Фото: пресс-службы телеканала ТНТ, г.Барнаул
Изменить размер текста:

Двое барнаульцев прошли кастинг в последний сезон шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. Счастливчиками стали Кирилл Никитин и Матвей Манаков.

Кирилл представил такой уличный стиль танца, как брейкинг, а Матвей – паппинг. Они пришли на отбор в Новосибирске. В этом году кастинги в проект также проводятся онлайн. Наставниками проекта остались Егор Дружинин, Мигель и Татьяна Денисова.

Барнаульцы не так часто проходят кастинки в такие масштабные проекты. Но, по словам креативных продюсеров «Танцев» Константина Обухова и Александром Романова, конкретное место жительства тут не при чем.

– Всем танцорам, которые в итоге не попадают в сезон, всегда не хватает одного и того же: первое - технической оснащенности, второе – артистизма, третье – интересного номера, четвертое –осознанного желания попасть в проект. География не имеет никакого значения, – отмечают продюсеры.

Судя по кастингу в этом году, барнаульцы предпочитают уличные стили – брейкинг, паппинг . Это стили, которые выросли из хип-хоп культуры в отдельную ветвь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаулец «намахал» ножом на 8,5 лет лишения свободы
Двое барнаульцев прошли кастинг в шоу «Танцы» на ТНТ
Новая экосистема РСХБ позволит решать любые вопросы о приобретении и владении жилой недвижимостью
COVID-19 выявили у 10 призывников в Алтайском крае
Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 7 июля 2020 года составило 109
«Следим за мониторами»: студенты АлтГТУ стали общественными online-наблюдателями
В Бийске в реку попала непонятная черная масса
В Алтайском крае бездомная женщина ранила подростка
В жестком ДТП на Алтае пострадали жители Красноярска
В Барнауле отремонтируют более 90 многоэтажек
Житель Алтайского края избил приятеля, а потом бросил в полынью
Открыта продажа билетов на авиарейс Барнаул - Омск
Барнаулец продал арендованный автомобиль
37-летний мужчина в красной футболке пропал в Алтайском крае
Маленький ребенок утонул в реке, пока его мать пила пиво
Алтайский край вошел в Топ-10 регионов по потреблению лекарств в упаковках
Водитель «семерки» сбил светофор в Барнауле
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 6 июля 2020 года составило 104
Обвиняемый в покушении на убийство сибиряк признался, что хотел просто напугать друга
ВТБ Факторинг упрощает подключение к платформе GetFinance
РСХБ предоставил клиентам рекомендации по условиям внешнеторговых контрактов
Клиенты ВТБ смогут получить до 1 млн рублей только по паспорту
Мужчина украл у 91-летней старушки деньги и отправился в сауну
Краеведческий музей в честь 290-летия Барнаула собирает раритетные фотографии города
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 6 июля 2020 года составило 3253
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 6 июля 2020 года составило 4538
Бийским чиновникам больше не надо отчитываться о своих доходах