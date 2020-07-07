В Бийске в реку попала непонятная черная масса

7 Июль 2020 2020-07-07T10:22:10+03:00

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В Бийске недалеко от Коммунального моста в реку Бию стекает жидкость черного цвета. Предположительно, причиной могут быть канализационные стоки. Однако, очевидцы отмечают, что ярко выраженного запаха на месте нет, пишет “Бийский рабочий”.

Журналисты предполагают, что ручей появился здесь не сегодня, потому что стоки затхлые, местами черная масса успела осесть на берегу. При этом о случившимся до сих пор не было никакой информации.

В момент прибытитя съемочной группы на месте ЧП работали сотрудники "Водоканала". Однако взять у них комментарий не удалось, увидев журналистов они поспешили удалиться, отмечает издание.

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ИСТОЧНИК KP.RU