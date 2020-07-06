2020-07-06T15:18:03+03:00
Происшествия

Водитель «семерки» сбил светофор в Барнауле

В общей сложности пострадали три автомобиля
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Последствия столкновения с машиной и светофоромПоследствия столкновения с машиной и светофоромФото: скриншот сайта
Изменить размер текста:

В понедельник, 6 июля, в Барнауле произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель «семерки» не только сбил светофор, но и «собрал» несколько других автомобилей.

Авария произошла в районе пересечения улиц Юрина и Матросова. Сообщение об этом появилось в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте». Очевидцы рассказывают, что легковушка буквально летела по скользкой дороге, плюс ко всему по встречке. Видимо водитель куда-то очень торопился. Однако другие автолюбители не были в курсе его планов. На перекрестке Юрина-Матросова «семерка» вылетела на «красный» свет, столкнулась с Nissan Tiida, после чего снесла сам столб со светофором, а он в свою очередь упал на припаркованный внедорожник Toyota Hilux Surf.

Судя по записи с камер наблюдения, водитель ВАЗа буквально вышел через несколько секунд.

В городском ГИБДД уточнили, что пострадавших в результате аварии нет, однако автомобили сильно повреждены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алтайский край вошел в Топ-10 регионов по потреблению лекарств в упаковках
Водитель «семерки» сбил светофор в Барнауле
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 6 июля 2020 года составило 104
Обвиняемый в покушении на убийство сибиряк признался, что хотел просто напугать друга
ВТБ Факторинг упрощает подключение к платформе GetFinance
РСХБ предоставил клиентам рекомендации по условиям внешнеторговых контрактов
Клиенты ВТБ смогут получить до 1 млн рублей только по паспорту
Мужчина украл у 91-летней старушки деньги и отправился в сауну
Краеведческий музей в честь 290-летия Барнаула собирает раритетные фотографии города
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 6 июля 2020 года составило 3253
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 6 июля 2020 года составило 4538
Бийским чиновникам больше не надо отчитываться о своих доходах