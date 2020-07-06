Водитель «семерки» сбил светофор в Барнауле

6 Июль 2020 2020-07-06T15:18:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 6 июля, в Барнауле произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель «семерки» не только сбил светофор, но и «собрал» несколько других автомобилей.

Авария произошла в районе пересечения улиц Юрина и Матросова. Сообщение об этом появилось в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте». Очевидцы рассказывают, что легковушка буквально летела по скользкой дороге, плюс ко всему по встречке. Видимо водитель куда-то очень торопился. Однако другие автолюбители не были в курсе его планов. На перекрестке Юрина-Матросова «семерка» вылетела на «красный» свет, столкнулась с Nissan Tiida, после чего снесла сам столб со светофором, а он в свою очередь упал на припаркованный внедорожник Toyota Hilux Surf.

Судя по записи с камер наблюдения, водитель ВАЗа буквально вышел через несколько секунд.

В городском ГИБДД уточнили, что пострадавших в результате аварии нет, однако автомобили сильно повреждены.

ИСТОЧНИК KP.RU