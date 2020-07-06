Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 6 июля 2020 года составило 104

6 Июль 2020 2020-07-06T13:21:16+03:00

За все время наблюдения больных коронавирусных инфицированных, скончались 104 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Барнауле на 6 июля 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 6 июля 2020 года увеличилось за последние сутки еще на четыре случая и составило 104.

По данным оперативного штаба Алтайского края установлено, что один пациент скончался по причине наличия коронавируса. Остальные три – от иных причин.

- Всего за весь период скончалось 104 человека, в том числе 45 случаев от COVID-19, 56 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе, - сообщает источник.

Между тем, за минувшие сутки в регионе было выявлено 124 новых инфицированных. Из них наибольшее число в Барнауле - 48, 18 - в Рубцовске, 16 - в Михайловском районе, 12 – в Новоалтайске. Остальные носители коронавируса распределились более или менее равномерно по другим городам и районам.

Если рассматривать в целом, то лидерами по количеству выявленных инфицированных являются Барнаул (2254), Бийск (274), Змеиногорский район (258).

ИСТОЧНИК KP.RU