Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 6 июля 2020 года составило 104
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 6 июля 2020 года увеличилось за последние сутки еще на четыре случая и составило 104.
По данным оперативного штаба Алтайского края установлено, что один пациент скончался по причине наличия коронавируса. Остальные три – от иных причин.
- Всего за весь период скончалось 104 человека, в том числе 45 случаев от COVID-19, 56 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе, - сообщает источник.
Между тем, за минувшие сутки в регионе было выявлено 124 новых инфицированных. Из них наибольшее число в Барнауле - 48, 18 - в Рубцовске, 16 - в Михайловском районе, 12 – в Новоалтайске. Остальные носители коронавируса распределились более или менее равномерно по другим городам и районам.
Если рассматривать в целом, то лидерами по количеству выявленных инфицированных являются Барнаул (2254), Бийск (274), Змеиногорский район (258).
ИСТОЧНИК KP.RU
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