Мужчина украл у 91-летней старушки деньги и отправился в сауну

6 Июль 2020 2020-07-06T11:16:56+03:00

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В Красногорском районе Алтайского края состоялся суд над мужчиной, который украл у старушки все накопления и просадил их в сауне.

Суд установил, что это произошло 10 января этого года. 91-летняя старушка попросила мужчину сбросить с крыши веранды ее дома снег, так как ни сама в силу возраста, ни ее сын – инвалид 1 группы – не могли сделать этого самостоятельно.

- Выполнив работу, он с разрешения хозяев воспользовался туалетом, где потерпевшая хранила деньги. Обнаружив деньги, он забрал их себе, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

В тайнике у пенсионерки хранились 90 тысяч рублей. Их потерю можно оценить как значительный ущерб, но мужчине было не до этого. Он уже придумал, на что потратит их.

В тот же день он отправился в одну из саун Бийска, куда пригласил своих друзей. Компания ни в чем себе не отказывала, в том числе ни в такси, ни в дорогих алкогольных напитках. «Праздник» прошел отлично: за ночь они спустили всю похищенную сумму.

Суд признал любителя саун виновным и отправил его в тюрьму.

ИСТОЧНИК KP.RU