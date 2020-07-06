Краеведческий музей в честь 290-летия Барнаула собирает раритетные фотографии города

6 Июль 2020 2020-07-06T10:48:33+03:00

Их можно прислать до 19 июля

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В этом году столица Алтайского края отмечает юбилей – 290-летие с момента создания и в честь этого события краеведческий музей

Будущая акция получила название «Барнаул. Стоп кадр!». Принять участие в нем могут все желающие.

- Требования к снимкам совсем просты – они должны быть видовыми, - отмечают в пресс-службе министерства культуры Алтайского края.

Проще говоря, на снимках могут быть размещены ваши любимые места города, здания, памятники, улицы… В общем, что угодно. При этом это могут быть как фотографии 19-го века (если таковые есть), так и современные.

В будущем фотографии будут опубликованы в официальной группе музея во «Вконтакте». Те, которые наберут наибольшее количество лайков, попадут в окончательную версию выставки, которую представят в формате офлайн, непосредственно в музее.

Фотографии принимают на электронную почту expoz.agkm@ya.ru в срок до 19 июля 2020 г. В письме необходимо указать фамилию и имя автора, название места, которое запечатлено на снимке, год съёмки. От одного человека принимается неограниченное количество фотографий. Этап голосования пройдет с 20 по 23 июля 2020 года на официальной странице музея.

ИСТОЧНИК KP.RU