Краеведческий музей в честь 290-летия Барнаула собирает раритетные фотографии города
В этом году столица Алтайского края отмечает юбилей – 290-летие с момента создания и в честь этого события краеведческий музей
Будущая акция получила название «Барнаул. Стоп кадр!». Принять участие в нем могут все желающие.
- Требования к снимкам совсем просты – они должны быть видовыми, - отмечают в пресс-службе министерства культуры Алтайского края.
Проще говоря, на снимках могут быть размещены ваши любимые места города, здания, памятники, улицы… В общем, что угодно. При этом это могут быть как фотографии 19-го века (если таковые есть), так и современные.
В будущем фотографии будут опубликованы в официальной группе музея во «Вконтакте». Те, которые наберут наибольшее количество лайков, попадут в окончательную версию выставки, которую представят в формате офлайн, непосредственно в музее.
Фотографии принимают на электронную почту expoz.agkm@ya.ru в срок до 19 июля 2020 г. В письме необходимо указать фамилию и имя автора, название места, которое запечатлено на снимке, год съёмки. От одного человека принимается неограниченное количество фотографий. Этап голосования пройдет с 20 по 23 июля 2020 года на официальной странице музея.
ИСТОЧНИК KP.RU