На Алтае пройдет летняя смена по углубленному изучению алтайского языка
В республиканском детском краеведческом лагере «Чедирген» на базе гимназии имени В. К. Плакаса впервые пройдет профильная лингвистическая смена по углубленному изучению алтайского языка и литературы.
Принять на смену смогут 20 ребят. Это будут победители и призеры региональных мероприятий этнокультурной направленности. Руководить сменой будут ведущие специалисты, ученые Республики Алтай. За время смены они с ребятами пройдут все этапы проектно-исследовательской работы. А в конце участники должны будут представить свои проекты.
- Для учеников школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имени Г.К. Жукова будет организована лингвистическая смена «Эрјине» в лагере «Манжерок». Смена ориентирована на детей, не владеющих и слабо владеющих алтайским языком, - сообщают в правительстве региона.
Усилить свои познания в языке и культуре смогут 110 ребят.
Ориентировочная дата старта лингвистических смен – 15 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU