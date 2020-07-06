На Алтае пройдет летняя смена по углубленному изучению алтайского языка

6 Июль 2020 2020-07-06T05:05:45+03:00

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В республиканском детском краеведческом лагере «Чедирген» на базе гимназии имени В. К. Плакаса впервые пройдет профильная лингвистическая смена по углубленному изучению алтайского языка и литературы.

Принять на смену смогут 20 ребят. Это будут победители и призеры региональных мероприятий этнокультурной направленности. Руководить сменой будут ведущие специалисты, ученые Республики Алтай. За время смены они с ребятами пройдут все этапы проектно-исследовательской работы. А в конце участники должны будут представить свои проекты.

- Для учеников школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имени Г.К. Жукова будет организована лингвистическая смена «Эрјине» в лагере «Манжерок». Смена ориентирована на детей, не владеющих и слабо владеющих алтайским языком, - сообщают в правительстве региона.

Усилить свои познания в языке и культуре смогут 110 ребят.

Ориентировочная дата старта лингвистических смен – 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU