Стало известно, кто станет председателем жюри Шукшинского кинофестиваля
Председателем жюри Шукшинского кинофестиваля «Нравственность есть Правда» в этом году станет ответственный секретарь Союза кинематографистов Российской Федерации Михаил Калинин. Об этом сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, пишут в пресс-службе правительства Алтайского края.
Напомним, в этом году кинофестиваль запланирован на 2-5 сентября из-за сложной эпидситуации в связи с коронавирусом. Формат показов конкурсных фильмов и их обсуждение несколько изменится.
- Мы видим возможность как показа на открытом воздухе (такой опыт у нас есть, в том числе и в рамках фестиваля «Шукшинские дни на Алтае»), так и показа в кинотеатрах - есть высокая доля вероятности, что ко времени старта кинофестиваля кинотеатры уже начнут работу, – отметила министр культуры края Елена Безрукова.
Безрукова также рассказала, что формирование состава жюри фестиваля близится к завершению.
ИСТОЧНИК KP.RU