Стало известно, кто станет председателем жюри Шукшинского кинофестиваля

5 Июль 2020 2020-07-05T15:34:03+03:00

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Председателем жюри Шукшинского кинофестиваля «Нравственность есть Правда» в этом году станет ответственный секретарь Союза кинематографистов Российской Федерации Михаил Калинин. Об этом сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, пишут в пресс-службе правительства Алтайского края.

Напомним, в этом году кинофестиваль запланирован на 2-5 сентября из-за сложной эпидситуации в связи с коронавирусом. Формат показов конкурсных фильмов и их обсуждение несколько изменится.

- Мы видим возможность как показа на открытом воздухе (такой опыт у нас есть, в том числе и в рамках фестиваля «Шукшинские дни на Алтае»), так и показа в кинотеатрах - есть высокая доля вероятности, что ко времени старта кинофестиваля кинотеатры уже начнут работу, – отметила министр культуры края Елена Безрукова.

Безрукова также рассказала, что формирование состава жюри фестиваля близится к завершению.

ИСТОЧНИК KP.RU