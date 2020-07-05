Алтайские педагоги обратились к губернатору за дополнительными выплатами

5 Июль 2020 2020-07-05T16:09:00+03:00

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Алтайский профсоюз работников образования обратился к губернатору края с просьбой определить единовременные выплаты учителям, которые этим летом задействованы в проведении ЕГЭ, сообщают «Вести Алтай».

С претензией первыми выступили рубцовские учителя. Во-первых, из-за перенесенных сроков ЕГЭ педагоги лишаются части своего ежегодного отпуска. Во-вторых, им также приходится работать в особых условиях условиях из-за коронавируса. При 30-градусной июльской жаре они парятся целыми днями в масках и перчатках. А за выход на проведение ЕГЭ в Рубцовске платят всего лишь 60 рублей. В обращении учителя привели Мурманскую область, где аналогичная выплата составляет 10 тысяч рублей.

- Есть два пути компенсации вот такой жертвы работника: денежная компенсация, если нет возможности предоставить отпуск, и отгулять положенный отпуск в любое иное время. Отпуск длительный педагогический, в другое время его взять невозможно будет. Компенсировать ввиду отсутствия на это средств тоже невозможно, – отметил Юрий Абдуллаев, председатель Алтайской краевой организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Обращение учителей поддержали в краевом Минобре. Известно, что губернатор Виктор Томенко с документом уже ознакомился.

ИСТОЧНИК KP.RU