2020-07-05T16:09:00+03:00
Экономика

Алтайские педагоги обратились к губернатору за дополнительными выплатами

Из-за переноса ЕГЭ у них сорвались отпуска
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Первыми недовольство выразили рубцовские учителя.Первыми недовольство выразили рубцовские учителя.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайский профсоюз работников образования обратился к губернатору края с просьбой определить единовременные выплаты учителям, которые этим летом задействованы в проведении ЕГЭ, сообщают «Вести Алтай».

С претензией первыми выступили рубцовские учителя. Во-первых, из-за перенесенных сроков ЕГЭ педагоги лишаются части своего ежегодного отпуска. Во-вторых, им также приходится работать в особых условиях условиях из-за коронавируса. При 30-градусной июльской жаре они парятся целыми днями в масках и перчатках. А за выход на проведение ЕГЭ в Рубцовске платят всего лишь 60 рублей. В обращении учителя привели Мурманскую область, где аналогичная выплата составляет 10 тысяч рублей.

- Есть два пути компенсации вот такой жертвы работника: денежная компенсация, если нет возможности предоставить отпуск, и отгулять положенный отпуск в любое иное время. Отпуск длительный педагогический, в другое время его взять невозможно будет. Компенсировать ввиду отсутствия на это средств тоже невозможно, – отметил Юрий Абдуллаев, председатель Алтайской краевой организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Обращение учителей поддержали в краевом Минобре. Известно, что губернатор Виктор Томенко с документом уже ознакомился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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