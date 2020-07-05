2020-07-05T12:41:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 5 июля 2020 года составило 3218

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 5 июля 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Еще 43 пациента выписались из больниц.Еще 43 пациента выписались из больниц.Фото: Олег УКЛАДОВ
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За последние сутки в Алтайском крае выписались из больниц еще 43 пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Таким образом, общее число выздоровевших по данным на 5 июля составило 3218 человек. Продолжают лечение 1026 инфицированных.

По данным регионального оперштаба из 43 трех выздоровевших 38 взрослых и пять детей. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 4414 человек. Из них 438 детей до 17 лет включительно. В основном в Алтайском крае люди заражались инфекцией после контакта с ранее заболевшими. Был зарегистрирован 2641 такой случай, в 599 случаях COVID-19 диагностировали у больных внебольничной пневмонией, в 1326 – у заболевших ОРВИ, 151 случай – завозные, два из них из-за рубежа. У большинства течение болезни проходит бессимптомно.

Всего в регионе на коронавирусную инфекцию обследовано более 212 тыс. человек, находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1508 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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