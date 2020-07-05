Жителей Алтайского края вернут домой из Киргизии
Жители Алтайского края смогут вернуться на родину из Киргизии. Они прилетят на чартерном рейсе в Новосибирск. Об этом сообщает сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство РФ в республике.
Рейсы запланированы на 7 и 8 июля. Самолеты вывезут из Киргизии жителей Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской и Иркутской областей, а также республик Тыва и Хакасия.
Список пассажиров формирует посольство России в Киргизии с учетом регистрации на рейс на портале Госуслуг.
Напомним, из-за пандемии коронавируса в России прекратилось международное авиасообщение. Сейчас доступны только рейсы, с помощью которых возвращают россиян на родину.
ИСТОЧНИК KP.RU