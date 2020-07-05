Жителей Алтайского края вернут домой из Киргизии

5 Июль 2020 2020-07-05T11:33:09+03:00

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Жители Алтайского края смогут вернуться на родину из Киргизии. Они прилетят на чартерном рейсе в Новосибирск. Об этом сообщает сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство РФ в республике.

Рейсы запланированы на 7 и 8 июля. Самолеты вывезут из Киргизии жителей Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской и Иркутской областей, а также республик Тыва и Хакасия.

Список пассажиров формирует посольство России в Киргизии с учетом регистрации на рейс на портале Госуслуг.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в России прекратилось международное авиасообщение. Сейчас доступны только рейсы, с помощью которых возвращают россиян на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU