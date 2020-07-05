Число умерших от коронавируса в Барнауле на 5 июля 2020 года составило 100

5 Июль 2020 2020-07-05T10:42:20+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Барнауле на 5июля 2020 года

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В Алтайском крае по состоянию на 5 июля скончались 100 взрослых, у которых ранее был диагностирован коронавирус. В 44 случаях причиной стал COVID-19, в 53 установлены иные причины смерти, три случая пока находятся на экспертизе.

За минувшие сутки зарегистрировано три летальных случая. Два человека умерли от коронавируса. Тяжелобольных пациентов на сегодня 79, к аппаратам ИВЛ подключены 20 человек.

Также не радует статистика по числу новых заболевших. По данным на 5 июля количество инфицированных выросло еще на 115 человек. За весь период зарегистрировано 4414 случаев заражения. В том числе 438 детей до 17 лет. Всего в регионе на коронавирусную инфекцию обследовано более 212 тыс. человек, находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1508 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU