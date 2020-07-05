Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 5 июля 2020 года составило 4414

5 Июль 2020 2020-07-05T09:06:45+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 5 июля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае второй день набирает обороты по росту. По данным на 5 июля количество инфицированных выросло еще на 115 человек. За весь период зарегистрировано 4414 случаев заражения. В том числе 438 детей до 17 лет.

По данным регионального оперштаба, новые случаи обнаружены в Барнауле – 56 человек, в Рубцовске – 17, в Михайловском районе – 13, в Бийске – семь, в Павловском районе – пять, в Смоленском районе – три заболевших, по два в Кулундинском, Курьинском, Локтевском районе, в Алейске, Белокурихе, Новоалтайске, Егорьевском, Поспелихинском, Рубцовском, Тальменском и Целинном районах – по одному человеку.

К 5 июля всего в регионе на коронавирусную инфекцию обследовано более 212 тыс. человек, находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1508 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция свыше, чем для 32 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU