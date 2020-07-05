В Алтайском крае утонул 14-летний подросток
3 июля в в районе поселка Комсомольский под Барнаулом утонул 14-летний мальчик. Об этом сообщается в паблике «Инцидент. Барнаул».
Инцидент произошел на диком пляже возле поселка. В комментариях подписчики пишут,что из-за большого скопления людей тонущего подростка не заметили.
В главном управлении МЧС по Алтайскому краю напоминают, что избежать несчастных случаев на воде можно, если не купаться в запрещенных местах, не прыгать в воду в незнакомой местности, запрещено проводить игры в воде, связанные с захватом, заплывать за буйки и ограждения. Опасно нырять в местах неизвестной глубины, так как можно удариться головой о песок, глину, сломать себе шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.
Напомним, что в регионе до настоящего времени официально не открыт пляжный сезон.
ИСТОЧНИК KP.RU