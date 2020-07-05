В Алтайском крае утонул 14-летний подросток

5 Июль 2020 2020-07-05T07:30:00+03:00

Пляжный сезон в крае пока не открыт. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

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3 июля в в районе поселка Комсомольский под Барнаулом утонул 14-летний мальчик. Об этом сообщается в паблике «Инцидент. Барнаул».

Инцидент произошел на диком пляже возле поселка. В комментариях подписчики пишут,что из-за большого скопления людей тонущего подростка не заметили.

В главном управлении МЧС по Алтайскому краю напоминают, что избежать несчастных случаев на воде можно, если не купаться в запрещенных местах, не прыгать в воду в незнакомой местности, запрещено проводить игры в воде, связанные с захватом, заплывать за буйки и ограждения. Опасно нырять в местах неизвестной глубины, так как можно удариться головой о песок, глину, сломать себе шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.

Напомним, что в регионе до настоящего времени официально не открыт пляжный сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU