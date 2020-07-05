На Алтае начались мероприятия, приуроченные к 91-й годовщине Шукшина

5 Июль 2020 2020-07-05T06:31:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае из-за пандемии коронавируса решили не проводить в июле фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». И все же 91-я годовщина со дня рождения писателя не осталась без внимания. Специально к праздничной дате в крае подготовили цикл мероприятий, посвященных Шукшину, сообщает официальный сайт правительства региона.

Для поклонников творчества Василия Шукшина подготовили новые выставки как в офлайн так и в онлайн-режиме, модно принять участие в фотоакциях и прослушать онлайн-лекцию.

Так, 1 июля стартовала Всероссийская виртуальная литературная акцию «О Шукшине высоким слогом». Актеры, писатели, политики, ученые, работники музеев читают и записывают на видео стихотворения как самого Василия Шукшина, так и посвященные ему произведения. Видеоролики разместят на сайте и в соцсетях Всероссийского мемориального музея-заповедника Василия Шукшина.

ИСТОЧНИК KP.RU