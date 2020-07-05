В Алтайском крае заработал сайт об экотропах

5 Июль 2020 2020-07-05T07:02:32+03:00

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Всю информацию об экологических тропах в Алтайском крае теперь можно узнать на специальном сайте. Этот портал создали сотрудники «Алтайприроды», чтобы туристы могли узнать максимум информации о маршруте, который они собирают пройти, информирует пресс-служба правительства региона.

Сейчас на портале размещены только три экологических тропы: «Медвежья», «Волчья» и «Шинок». В скором времени к ним добавят экотропы «С видами на гору Синюху», «Кислухинская» и «Лебединая». Если будут появляться новые – их тоже будут добавлять на сайт. На странице экотропы можно изучить карты, почитать описание территории, узнать о ее флоре и фауне, посмотреть фото и видео объектов. Также там есть дополнительная полезная информация о способах передвижения, сезоне работы тропы, среднем времени прохождения, сложности, режиме посещения. Турист узнает, есть ли там мобильная связь, какова длина тропы, что на маршруте можно делать, а что нельзя, а также, какие опасности могут подстерегать путешественника.

На сайте можно оставлять отзывы, чтобы другие пользователи могли воспользоваться советами.

ИСТОЧНИК KP.RU