2020-07-03T16:33:36+03:00
Происшествия

Сибиряк умер после удара бутылкой по голове

В его смерти обвиняют его знакомую и ей грозит внушительный срок
Анна СЕМИНА
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Обвиняемая ударила своего гостя по голове бутылкойОбвиняемая ударила своего гостя по голове бутылкойФото: Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае 40-летний мужчина скончался после того, как получил удар стеклянной бутылкой по голове.

Это произошло в декабре прошлого года в Смоленском районе. Потерпевший был в гостях у своих знакомых. Компания занималась тем, что распивала спиртные напитки. Во время застолья между мужчиной и женщиной произошла ссора по незначительному поводу, однако последствия у нее оказались слишком серьезными.

- Хозяйка дома нанесла знакомому один удар по голове стеклянной бутылкой. От полученных телесных повреждений 40-летний потерпевший на следующий день скончался у себя дома, - сообщают в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». 36-летняя женщина свою вину осознала и признала полностью. Сейчас она дожидается суда. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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