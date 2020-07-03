2020-07-03T13:22:28+03:00
Спорт

Барнаульские футболисты «Динамо» готовятся к новому сезону

19 игроков подписали контракты
Татьяна ГЕЙНРИХ
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У футболистов бывает по две тренировки в день.У футболистов бывает по две тренировки в день.Фото: пресс-службы администрации Барнаула
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Уже вторую неделю спортсмены барнаульского футбольного клуба «Динамо» готовятся к новому сезону. С 1 июля у них начались двухразовые тренировки, которые они совмещают с кроссами по лесу, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, 15 июня вся команда в диагностическом центре сдала тест на коронавирус. Получив отрицательные результаты, 22 июня футболисты приступили к тренировкам. Вскоре после начала занятий 19 игроков подписали контракты. Среди них есть воспитанники собственный школы, еще несколько игроков находятся на просмотре.

- Конечно, тяжело, когда ежегодно серьезно обновляется состав, приходит много молодежи. Но я не склонен к панике. Если скажу, что у нас все прекрасно, то, конечно, совру, но не команда делает игрока, а футболист игру команды. При должной самоотдаче обыграть можно любого, – отмечает Александр Суровцев, главный тренер ФК «Динамо-Барнаул».

ИСТОЧНИК KP.RU

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