В Барнауле месяц нельзя будет ездить по улице Попова

3 Июль 2020 2020-07-03T13:23:08+03:00

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В Барнауле движение транспорта по улице Попова будет закрыто с 6 июля по 6 августа. Такая необходимость возникла для масштабного ремонта по нацпроету «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает пресс-служба мэрии, такое решение приняли сегодня, 3 июля, на выездом совещании с заместителем главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолием Воронковым и заместителем председателя комитета по дорожному хозяйству Иваном Гарматом и представителями подрядных организации.

– Улица Попова – флагман объектов, реализующийся в рамках нацпроекта БКАД. Это самый финансовоемкий и масштабный проект, реализуемый на территории города. Основной объем работ уже выполнен, сегодня подошел момент, когда нужно выполнять защиту сетей связи, переустройства сетей канализации и в связи с чем нам необходимо перекрыть участок улицы Попова, – рассказал Иван Гармат.

Движение транспорта будет ограничено от ул. Трактовой до Попова,248в, а также по нечетной стороне от проезда Делового до Власихинской.

ИСТОЧНИК KP.RU