В Алтайском крае отменили курортный сбор на весь 2020 год

3 Июль 2020 2020-07-03T11:43:12+03:00

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В Алтайском крае не будут взимать курортный сбор до 31 декабря 2020 года. Соответствующий закон подписал губернатор Виктор Томенко, сообщает официальный сайт правительства региона. Также в 2021-2022 годах его размер снизится с 50 до 30 рублей в сутки.

С инициативой отменить сбор выступил Белокурихинский городской Совет депутатов. Закон вступил в силу 3 июля. Получается, уже с сегодняшнего дня отдыхающие в Белокурихе не будут оплачивать курортный сбор.

В пресс-службе губернатора отмечают, что такие меры должны оказать поддержку жителям края и других регионов в условиях поэтапного выхода из самоизоляции. Они также направлены на восстановление санаторно-курортного комплекса Алтайского края, как наиболее пострадавшего от коронавируса сектора экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU