Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 3 июля 2020 года составило 3067

3 Июль 2020 2020-07-03T11:02:48+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 3 июля 2020 года

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки из больницы Алтайского края выписались еще 58 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. За все время выздоровели 3067 человек.

Продолжают лечение в данный момент 1140 инфицированных COVID-19. За последние сутки выявили 73 зараженных коронавирусом. Их общее число достигло 4207. Из числа заболевших 2086 человек – жители Барнаула, 2121 – других территорий Алтайского края.

По данным регионального оперштаба, новые случаи зарегистрированы в Барнауле – 32 человека, еще шесть заболевших прибавилось в Бийске, столько же в Тальменском районе, по три инфицированных в Рубцовске и Панкрушихинском районе, по два в Новоалтайске, Камне-на- Оби, Зональном, Кытмановском, Павловском, Первомайском, Ребрихинском, и Хабарском районах. В Яровом, Краснощековском, Смоленском, Троицком, Топчихинском, Усть-Пристанском и Целинном районах – по одному человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU