На проспекте Красноармейском в Барнауле перестанут ходить трамваи из-за ремонта

3 Июль 2020 2020-07-03T10:38:38+03:00

Общественный транспорт будет ездить по другим маршрутам. Фото: Олег УКЛАДОВ

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С 3 по 6 июля в Барнауле ограничат движение транспорта на проспекте Красноармейском в связи с ремонтом теплосетей. Об этом информирует пресс-служба мэрии.

В дни в районе дома №116 рабочие будут заменять тепловые сети.

С 3 по 6 июля с 20.00 до 05.00 закроют движение для трамваев, а также ограничат движение автотранспорта по крайним левым полосам четной и нечетной сторон проспекта.

С восьми вечера 3 июля до восьми утра 4 июля движение перекроют по четной стороне проспекта.

4 и 5 июля в это же время будет закрыто движение автомобилей по нечетной стороне Красноармейского.

Из-за этого изменятся маршруты трамваев и автобусов. Подробнее о новых остановках можно узнать на сайте мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU