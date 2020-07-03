На проспекте Красноармейском в Барнауле перестанут ходить трамваи из-за ремонта
С 3 по 6 июля в Барнауле ограничат движение транспорта на проспекте Красноармейском в связи с ремонтом теплосетей. Об этом информирует пресс-служба мэрии.
В дни в районе дома №116 рабочие будут заменять тепловые сети.
С 3 по 6 июля с 20.00 до 05.00 закроют движение для трамваев, а также ограничат движение автотранспорта по крайним левым полосам четной и нечетной сторон проспекта.
С восьми вечера 3 июля до восьми утра 4 июля движение перекроют по четной стороне проспекта.
4 и 5 июля в это же время будет закрыто движение автомобилей по нечетной стороне Красноармейского.
Из-за этого изменятся маршруты трамваев и автобусов. Подробнее о новых остановках можно узнать на сайте мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU