Число умерших от коронавируса в Барнауле на 3 июля 2020 года составило 93

3 Июль 2020 2020-07-03T09:59:42+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Барнауле на 3 июля 2020 года

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В Алтайском крае за минувшие сутки скончалось рекордное количество человек за весь период пандемии в регионе. Зарегистрировано семь новых летальных случаев. За все время умерло 93 пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

Из семи умерших один человек скончался именно от COVID-19, в остальных шести установлены иные причины смерти. За все время распространения инфекции в Алтайском крае 40 человек умерли от коронавируса, в 50 случаях – иные причины смерти, три пока что находятся на экспертизе.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией на сегодняшний день составляет 4207 человек, в том числе 417 детей до 17 лет включительно. В 151 случае – болезнь завезли из других регионов, 2573 человека заболели из-за контакта с ранее инфицированными, в 564 коронавирус диагностировали у больных внебольничной пневмонией, в 1243 – у заболевших ОРВИ, 2400 человек не замечали никаких симптомов.

ИСТОЧНИК KP.RU