Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 3 июля 2020 года составило 4207

3 Июль 2020 2020-07-03T08:56:49+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 3 июля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 3 июля 2020 года выросло на 73 человека и составило 4207 случаев инфицирования, в том числе 417 детей до 17 лет включительно.

По данным регионального оперштаба, новые зараженные зарегистрированы в Барнауле – 32 человека, шесть заболевших в Бийске, столько же в Тальменском районе, по три инфицированных в Рубцовске и Панкрушихинском районе, по два в Новоалтайске, Камне-на- Оби, Зональном, Кытмановском, Павловском, Первомайском, Ребрихинском, и Хабарском районах. В Яровом, Краснощековском, Смоленском, Троицком, Топчихинском, Усть-Пристанском и Целинном районах – по одному человеку.

По данным на 3 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 1281 человек. Вышли из самоизоляции более 32 тыс. человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали более 206 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU