Бийский олеумный завод слился с другим предприятием

3 Июль 2020 2020-07-03T08:33:34+03:00

Его присоединили к заводу им. Я. М. Свердлова в Дзержинске

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1 июля «Бийский олеумный завод» перестал существовать как самостоятельное юридическое лицо. Как сообщает «Толк», предприятие реорганизовали – присоединили его к другому государственному «Заводу им. Я. М. Свердлова», который расположен Дзержинске Нижегородской области, следует из данных СПАРК. Владимир Путин еще в октябре 2019 года подписал указ об объединении.

По документу причина слияния звучит следующим образом: «в целях повышения эффективности управления имуществом федеральных казенных предприятий

Возможность слияния двух предприятий начали обсуждать еще в 2013 году. Тогда начальник краевого управления по промышленности и энергетике Виктор Мещеряков говорил, что к этому подталкивает снижение конкурентоспособности продукции, устаревание оборудования, снижение загрузки производства и дефицит кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU