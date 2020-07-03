На Телецком озере обнаружили труп

3 Июль 2020 2020-07-03T08:02:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 25 июня на Телецком озере в районе урочища Большие Чили полицейские обнаружили труп. Управление на транспорте МВД по Сибири сообщает, что скончался 44-летний житель Горно-Алтайска.

Мужчина отдыхал на озере в компании знакомых. Накануне они катались на моторных лодках и гидроцикле. Двигаясь по воде, водитель гидроцикла после очередного маневра потерял из вида лодки, которые скрылись за островом. Отдыхающие причалили к берегу в условленном месте. Они безуспешно прождали своего труда несколько часов. По их словам, пропавший плохо знал эту часть озера и вполне мог заблудиться. Они отправились на поиски, но все безрезультатно.

На следующее утро, 25 июня мужчину обнаружили мертвым в пяти километрах от места стоянки отдыхающих. По предварительным данным, смерть наступила после полуночи. В крови погибшего было 4,1 промилле алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU