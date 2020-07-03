Барнаул не удостоился звания «Город трудовой доблести»

3 Июль 2020 2020-07-03T07:27:10+03:00

Ни один из городов Алтайского края не вошел в этот список

Изменить размер текста: A A

Владимир Путин не включил Барнаул в список городов, которым присвоено звание «Город трудовой доблести». В Указе президента не фигурирует столица Алтайского края. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Великой Победы, бесперебойно изготавливали военную и гражданскую продукцию на промышленных предприятиях.

Напомним, с 25 по 1 июля жители региона голосовали за четыре города, которые могут получить этот статус: Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск. Ни одного из них в документе нет. В списке, утвержденном президентом, г. Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск и Ярославль.

В городах трудовой доблести установят памятную стелу и трижды в год – 1 и 9 мая, а также в День города – будут давать праздничные салюты.

ИСТОЧНИК KP.RU