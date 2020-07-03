3 Июль 2020 2020-07-03T06:35:58+03:00

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У 5% барнаульцев обнаружили антитела к коронавирусу. Такие данные отображены на сайте лаборатории INVITRO. Там недавно запустили сервис по мониторингу результатов тестирования на антитела к SARS-CоV-2.

С 18 мая по 3 июля в лаборатории провели 1019 тестов. У каждого двадцатого барнаульца результаты положительные.

Напомним, по последним данным в Алтайском крае выявили 4134 зараженных коронавирусом. Большая часть из них уже выздоровела. Выписали из больницы 3009 пациентов. За весь период пандемии в регионе крае умерли 86 взрослых, в том числе 39 случаев от COVID-19, 44 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе. Из всех выявленных случаев: 151 случай – завозные, в том числе двое – из-за рубежа, 2549 – по контакту с ранее заболевшими лицами, 541 – у больных внебольничной пневмонией, 1220 – у заболевших ОРВИ, в 2373 случаях – бессимптомное течение.

ИСТОЧНИК KP.RU