На Алтае мужчина сломал руку любимой, упрекнувшей его в пьянстве

2 Июль 2020 2020-07-02T07:31:00+03:00

Женщина обратилась в больницу только через три недели

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После ссоры с сожителем 72-летняя жительница села Шебалино обратилась в больницу. Мужчина сломал ей руку, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай

Предварительно установлено, что 70-летний сельчанин вернулся домой пьяным. Сожительница сделала ему замечание, упрекнув в частом употреблении алкоголя. Мужчине это не понравилось, он повалил пожилую женщину на пол и несколько раз пнул ногами. Он также угрожал убить ее.

О случившемся женщина не стала никому рассказывать. Она обратилась за медицинской помощью только через три недели, когда боль в руке стала нестерпимой.

Выяснилось, что у пожилой сельчанки перелом предплечья левой руки. В итоге женщина призналась, как получила травму.

- Из медицинского учреждения информация о произошедшем была передана в отделение полиции. Дебошира задержали и в ходе разбирательства он признался в содеянном, - отмечают в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести).

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ИСТОЧНИК KP.RU