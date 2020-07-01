Главная актриса сериала «Ольга» Яна Троянова приехала на Алтай

1 Июль 2020 2020-07-01T16:08:36+03:00

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Известная актриса, сыгравшая в сериале «Ольга» и ведущая программы «Последний герой» Яна Троянова приехала на Алтай. Она выложила фотографию на фоне реки Кучерлы в своем Instagram. Звезда не пояснила, рабочий ли это визит или она просто решила отдохнуть.

По берегам Кучерлы проложены туристические тропы, которые ведут к самым интересным местам Республики Алтай. Здесь путешествуют пешком, на лошадях и по воде. Местами вода напоминает молоко с бирюзовым оттенком. Дело в том, что по пути вода растворяет белые известняки.

После открытия границ в Республику Алтай массового поехали отдыхать известные персоны. К примеру, совсем недавно там побывала ведущая шоу «Орел и решка» Мария Ивакова. Девушку покорила красота Гейзерного озера. Также на Алтай приехал отдыхать актер и телеведущий Сергей Светлаков.

ИСТОЧНИК KP.RU