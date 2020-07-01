Прокуратора закрыла алтайский приют для пожилых и инвалидов

1 Июль 2020 2020-07-01T11:23:22+03:00

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В Романовском районе Алтайского края прокуратура закрыла на время проверки Центр социальной помощи «Приют», сообщает пресс-служба ведомства. Пока что граждан, которые там проживали, перевели в государственные учреждения.

В приюте в стационарном режиме проживали пожилые люди и инвалиды. Прокуратура обнаружила, что в учреждении не соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы, а также нарушается техника пожарной безопасности. Дверь эвакуационного выхода была заблокирована, на путях эвакуации имелась сгораемая отделка пола и стен, не установлена система пожарной сигнализации, отсутствовали огнетушители и др. Все это угрожает жизни и здоровью проживающих в приюте.

Виновное лицо по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU