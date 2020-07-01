2020-07-01T09:47:04+03:00
Общество

Главный единоросс Алтайского края Александр Романенко проголосовал за «Город трудовой доблести»

В Алтайском крае на звание претендуют Рубцовск, и Бийск, и Новоалтайск, и Барнаул
Татьяна ГЕЙНРИХ
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На звание претендуют четыре города в Алтайском крае.На звание претендуют четыре города в Алтайском крае.Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»
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Секретарь алтайского реготделения "Единой России", председатель АКЗС Александр Романенко принял участие в голосовании за присвоение звания «Город трудовой доблести». В Алтайском крае на него претендуют Рубцовск, и Бийск, и Новоалтайск, и Барнаул.

– У меня в душе, конечно же, город Рубцовск. Этот город, который действительно очень многое сделал для фронта. К сожалению, былой промышленной столицы юга Алтайского края у нас нет и это, конечно же, очень удручает. Подчеркну, все четыре города и Рубцовск, и Бийск, и Новоалтайск, и Барнаул достойны высокого звания «Город трудовой доблести». Но все-таки считаю, что начинать увековечивать память тружеников региона необходимо со столицы Алтайского края, – рассказал Александр Романенко.

Он подчеркнул, что Барнаул занимался не только изготовлением промышленной продукции для фронта. Через столицу Алтайского края проходили большие потоки текстильной, продовольственной, фармацевтической продукции. Также здесь разместили госпитали, где лечились солдаты со всей страны.

1 июля — последний день, когда жители Алтайского края могут проголосовать за то, какой город удостоится звания «Город трудовой доблести». Напомним, в 2020 году Владимир Путин учредил это почетное звание для городов, чьи жители внесли наибольший вклад в Великую Победу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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